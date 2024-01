DJ MARKET TALK: Recuo da inflação alemã não significa final das pressões de preços

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O recuo da inflação alemã vai provavelmente alimentar a especulação sobre um corte antecipado das taxas pelo Banco Central Europeu, mas sob a superfície existem pressões de preços suficientes para causar preocupação, refere o economista do ING Carsten Brzeski. O aumento de janeiro de 0,1% em cadeia e a pressão da inflação subjacente ainda elevada aconselham contra cortes de taxas demasiado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.