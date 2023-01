DJ MARKET TALK: Recuo da inflação deve levar a subidas mais reduzidas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os dados recentes que apontam para um abrandamento da inflação e um alívio das pressões dos preços dos EUA devem inclinar o equilíbrio para uma subida de 25 pontos base pela Reserva Federal na reunião de fevereiro, dizem economistas do Barclays, numa nota. O banco dos EUA espera um crescimento económico um pouco mais forte no curto prazo, elevando a previsão do PIB dos EUA para uma expansão anualizada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.