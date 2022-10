DJ MARKET TALK: Recuo de Truss não limpa incertezas dos investidores

(DJ Bolsa)--A demissão do ministro das Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, e o recuo da primeiro-ministra Liz Truss no plano anterior para evitar um aumento dos impostos sobre os rendimentos das empresas ainda vão deixar os investidores desconfiados de que estarão a caminho mais convulsões políticas, escreve Mike Owens, trader de vendas do Saxo no Reino Unido. "Esta reviravolta histórica pode trazer alguma esperanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.