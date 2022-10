DJ MARKET TALK: Recuo do governo britânico trava subida das yields dos EUA

(DJ Bolsa)-- Os yields dos Treasurys caem no arranque do quarto trimestre, com o governo do Reino Unido a recuar no controverso plano de corte de impostos. O segmento a dois anos está nos 4,126% e o segmento a 10 anos nos 3,703%. Prevê-se que os dados do PMI indústria dos EUA tenham caído em setembro para 52 pontos, contra 52,8. Os investidores vão analisar os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA no final da semana,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.