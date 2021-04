DJ MARKET TALK: Recuperação britânica parece estar a ganhar ímpeto

(DJ Bolsa)-- O relaxamento das restrições a 12 de abril em Inglaterra parece ter dado mais ímpeto à economia do Reino Unido, mostram os dados de frequência elevada analisados pela Oxford Economics. Nos primeiros quatro dias desde que o retalho não essencial e a restauração exterior reabriram, o consumo foi cerca de 10% mais elevado do que a média de março, diz Andrew Goodwin, economista-chefe da firma de previsõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

