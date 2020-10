DJ MARKET TALK: Recuperação da Airbus deve ser mais forte do que a dos pares

(DJ Bolsa)-- A valorização de longo prazo da Airbus não pode ser ignorada, diz a Berenberg, depois de ter alterado a recomendação para a fabricante de aviões europeia de comprar para manter. "Torna-se a nossa empresa favorita para nos posicionarmos para a recuperação aeroespacial de longo prazo e, no curto prazo (com sorte) notícias positivas de vacinas, talvez nos próximos meses", diz a corretora. Apesar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone