DJ MARKET TALK: Recuperação da Alemanha em curso; persistem obstáculos

(DJ Bolsa)-- O novo aumento do índice de clima empresarial do Ifo em janeiro confirma que a recuperação da confiança das empresas alemãs que começou no fim de 2022 continua este ano, diz economista sénior da Capital Economics para a Europa, Franziska Palmas, numa nota. "No geral, a leitura confirma que a Alemanha evitou uma recessão profunda que muitos, incluindo nós, esperávamos no início da crise energé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.