DJ MARKET TALK: Recuperação da Alemanha travada pelo setor industrial

(DJ Bolsa)-- A economia da Alemanha deve contrair ainda mais no semestre de inverno, depois de o PIB no terceiro trimestre ter caído 0,1% no terceiro trimestre, disse o economista do Commerzbank Joerg Kraemer. A produção industrial irá diminuir nos próximos meses, uma vez que as sondagens sugerem que as empresas já esgotaram a carteira de encomendas resultante da pandemia, disse. Apesar da queda da inflação e dos aumentos salariais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.