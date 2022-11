DJ MARKET TALK: Recuperação da bitcoin pode ser limitada

(DJ Bolsa)-- A bitcoin sobe está desesperadamente a tentar estabelecer um fundo no mercado, mas isso pode ser difícil depois do colapso da plataforma de criptomoedas FTX, diz a Oanda. "Toda a gente está a perguntar quem será a próxima vítima e se este fiasco vai revelar práticas semelhantes em outras áreas do mercado", diz o analista da Oanda Craig Erlam, numa nota. "Neste cenário, é difícil imaginar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.