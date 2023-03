DJ MARKET TALK: Recuperação da China deve ser liderada pelo consumo de serviços

(DJ Bolsa)-- A desinflação dos bens da China pode continuar este ano já que a recuperação económica do país deve ser liderada pelo consumo de serviços, referem economistas do Barclays numa nota. As baixas taxas de utilização da capacidade na indústria e o fraco mercado laboral devem conter qualquer recuperação dos preços dos bens, diz o Barclays. "O consumo de itens mais relevantes, como automó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.