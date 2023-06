DJ MARKET TALK: Recuperação da China pode acelerar a partir do 2S

(DJ Bolsa)-- A recuperação económica da China pode acelerar a partir do 2S apesar da recente fragilização da atividade económica, dizem economistas do Deutsche Bank numa nota de research. O banco manteve a previsão acima do consenso para o crescimento de 6% em 2023 e 6,1% em 2024. "A melhoria consistente do mercado laboral deve elevar o consumo no futuro", dizem os economistas. As condições do mercado laboral ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.