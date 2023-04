DJ MARKET TALK: Recuperação da China terá acelerado em março

(DJ Bolsa)-- A atividade económica da China terá mantido o ímpeto em março, já que os setores de consumo e indústria mostram sinais de recuperação, disseram economistas do Citi. O Citi prevê que as vendas a retalho tenham aumentado 8% em termos homólogos em março, sinalizando um bom desempenho dos serviços. O crescimento da produção industrial terá ganho terreno para 5,0%, graças ao impulso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.