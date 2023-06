DJ MARKET TALK: Recuperação da produção industrial de França não será sustentável

(DJ Bolsa)-- O arranque razoável do segundo trimestre da produção industrial de França não parece sinalizar o fim dos problemas do setor no país, diz economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa, Melanie Debono, numa nota. Caso a produção estabilize no nível de abril tanto em maio como em junho, o efeito de transição do segundo trimestre será de 0,6%, melhor que os 0,1% do primeiro trimestre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.