DJ MARKET TALK: Recuperação da Zona Euro deve perder ímpeto nas próximas semanas

(DJ Bolsa)-- O indicador da recuperação da Oxford Economics aumentou pela primeira vez em três semanas, impulsionado por uma recuperação das condições financeiras depois de uma queda acentuada no final de setembro. Mas os índices de saúde e mobilidade continuaram a deteriorar-se e com a imposição de novas restrições pelos governos, o outlook do consumo de curto prazo está pessimista, diz Neal Kilbane,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone