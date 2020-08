DJ MARKET TALK: Recuperação das companhias aéreas europeias lenta, desigual

(DJ Bolsa)-- O desempenho operacional e financeiro das companhias aéreas europeias sofreu mais danos do que o das pares a nível global na primeira metade de 2020 e a recuperação vai ser lenta e desigual, diz a Fitch Ratings num relatório. "Esperamos que as empresas europeias de custos reduzidos, como a Ryanair e a Wizz Air, voltem a inverter para níveis pré-pandemia mais rápido do que as de serviço regular completo, como a British Airways,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

