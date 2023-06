DJ MARKET TALK: Recuperação das exportações da Alemanha não muda tendência

(DJ Bolsa)-- A recuperação das exportações da Alemanha em abril foi demasiado fraca para trazer algum alívio após a forte queda de março, diz o responsável global de macroeconomia do ING, Carsten Brzeski, numa nota. As exportações da Alemanha cresceram 1,2% em cadeia em abril, depois de terem caído 6% em março, mas a tendência geral é descendente, o que indica que o habitual motor da economia a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.