DJ MARKET TALK: Recuperação do consumo da China é promissora

(DJ Bolsa)-- A recuperação do consumo da China é promissora, dizem analistas da Fitch Ratings numa nota. Os indicadores de elevada frequência durante a semana de feriados do Ano Novo Lunar sugerem "um arranque razoável de 2023 do consumo", dizem os analistas. Com muitos indicadores de grandes serviços ao consumidor -- como os números de entrada de turistas e idas ao cinema -- a recuperarem para níveis próximos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.