DJ MARKET TALK: Recuperação do consumo da China precisa de melhores alicerces

(DJ Bolsa)-- Embora a recuperação do consumo da China seja sólida, uma recuperação mais sustentada vai depender da robustez do emprego e de uma perspetiva económica mais otimista, afirma o HSBC Global Research. Os voos internos durante o feriado do Dia do Trabalhador foram 19% maiores do que em 2019, mas os gastos com turismo per capita ainda não regressaram ao nível pré-pandemia, disseram os economistas do HSBC Jing Liu ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.