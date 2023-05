DJ MARKET TALK: Recuperação do turismo externo da China continua lenta

(DJ Bolsa)-- A recuperação do turismo externo da China continua lenta, disseram os analistas do Nomura numa nota, citando dados de alta frequência. Desde o fim do feriado do Dia do Trabalhador, a recuperação dos voos internacionais estabilizou em cerca de 40% dos níveis de 2019, disseram. No entanto, o Nomura acredita que a taxa de recuperação está a caminho de atingir a previsão de 70% do nível pré-pandemia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.