DJ MARKET TALK: Recuperação económica do Reino Unido em agosto era fácil de antecipar

(DJ Bolsa)-- A recuperação da economia do Reino Unido em agosto era esperada devido aos fatores extraordinários que penalizaram o mês anterior, refere Hetal Mehta, responsável de research económico da gestora de investimento St. James's Place, numa nota. O PIB subiu 0,2% em cadeia em agosto, depois de cair 0,6% em julho. Mas a queda de julho deveu-se a uma tempestade perfeita de tempo chuvoso e greves, tornando a recuperaçã...