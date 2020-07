DJ MARKET TALK: Recuperação económica pode assumir forma do símbolo da Nike

(DJ Bolsa)-- O pior está já está no passado de uma perspetiva económica, diz Esty Dwek, responsável de estratégia global de mercados da Natixis Investment Managers. Dwek refere num webinar que espera que a recuperação seja lenta, mas desde que não haja outro confinamento, esta vai continuar a avançar. A recuperação económica pode ter a forma do símbolo da Nike, sugere a estratega. A saída do fundo vai demorar algum ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone