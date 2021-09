DJ MARKET TALK: Recuperação global começa a travar

(DJ Bolsa)-- Os problemas nas cadeias de fornecimento continuam a ser um obstáculo para a economia global e estão a criar pressões inflacionistas de curto prazo, diz a Fitch Ratings. A agência cortou a projeção para o PIB global de 2021 para 6,0% face a 6,3%. "A recuperação económica global ainda avança rapidamente mas está a chegar ao limite de velocidade", diz a Fitch. "O boom sem precedentes ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

