DJ MARKET TALK: Recuperação inacabada da Zona Euro argumenta contra restrição

(DJ Bolsa)-- O aspeto cíclico, nomeadamente, de que a economia da Zona Euro ainda está no processo de recuperação, está entre as considerações que argumentam contra as subidas das taxas de juro pelo Banco Central Europeu, diz Jan Viebig, CIO da ODDO BHF AG, numa nota. Os aumentos dos preços abrandam o crescimento económico, tendo em conta as descidas do poder de compra, diz, tendo em conta que isto é verdade enquanto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone