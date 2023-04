DJ MARKET TALK: Recuperação sustentada da China abre margem a normalização gradual

(DJ Bolsa)-- Os indicadores económicos de março da China mostram uma recuperação sustentada que deve dar às autoridades margem para "confiar no crescimento orgânico e para uma normalização muito gradual da política monetária este ano", disseram economistas da Oxford Economics. Os economistas preveem que o crescimento do PIB do segundo-quarto trimestres acelere devido a uma base de comparação baixa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.