DJ MARKET TALK: Redefinição de margem da Danone está para breve

(DJ Bolsa)-- O aumento da pressão dos acionistas sobre a Danone aumenta ainda mais a probabilidade de uma redefinição da margem, diz a Bernstein. Nas últimas semanas, a empresa viu uma série de apelos para mudanças na estratégia e governação empresariais, estando a passar por um baixo crescimento de categoria. No entanto, "a nova equipa de gestão não tem uma varinha mágica; uma redefinição ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone