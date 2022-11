DJ MARKET TALK: Redução da inflação da China não vai travar política de alívio

(DJ Bolsa)-- A redução da inflação da China não deve ser um grande obstáculo político a mais alívio monetário, mas há outros obstáculos como os esforços do banco central para abrandar a desvalorização do yuan, diz a Capital Economics. "Até que a pressão sobre a moeda alivie, achamos que o PBOC vai evitar grandes medidas para cortar as taxas de juro", diz a firma. O IPC da China ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.