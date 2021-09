DJ MARKET TALK: Redução das compras de ativos da Fed, BCE deve causar subida das yields

(DJ Bolsa)-- Mesmo que a Reserva Federal dos EUA e o Banco Central Europeu se movimentem de forma mais lenta em termos de restrição da política, a redução das compras é significativa, o que vai fazer com que as yields das obrigações subam tanto nos EUA como na Europa, diz David Zahn, responsável de ativos de rendimento fixo europeus da Franklin Templeton. Na Europa, Zahn espera que as obrigações da periferia ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

