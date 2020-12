DJ MARKET TALK: Redução das compras do BCE não vai expandir spreads da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- A probabilidade de um ritmo mais lento de compra de ativos pelo BCE não significa que os spreads das yields das obrigações da Zona Euro se expandam, refere a Morgan Stanley. O banco espera que as compras de ativos não decorram a um ritmo semelhante em 2021 do que em 2020 se o cenário económico melhorar devido às vacinas para a Covid-19, referem os economistas Tony Small e Alina Zaytseva. "Contudo, será difí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

