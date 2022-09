DJ MARKET TALK: Redução do conselho de administração da VW é positiva

(DJ Bolsa)-- A redução do conselho de administração da Volkswagen é uma notícia positiva, tornando a governance mais ágil e menos complexa, dizem analistas da Stifel numa nota de research. A fabricante automóvel vai reduzir o conselho de administração de 12 para nove membros a partir desta quinta-feira, que também é o primeiro dia do novo CEO Oliver Blume, no cargo. (kim.richters@wsj.com)

