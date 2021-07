DJ MARKET TALK: Redução do PEPP é um risco para a periferia da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Mais de dois terços (70%) dos investidores veem a redução do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, pelo BCE como a principal fonte de volatilidade para as obrigações europeias nos próximos seis a nove meses, referem estrategas de taxas do Citi, citando uma sondagem do banco. O Citi espera que o spread entre as yields das BTP- Bunds a 10 anos comece a expandir-se depois do verão e seja em mé... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

