DJ MARKET TALK: Redução do QE nos EUA vai ser lenta e comunicada com antecipação

(DJ Bolsa)-- A redução do massivo programa de compra de obrigações da Reserva Federal dos EUA vai ser feita muito lentamente, com anúncios bastante antecipados, refere Emily Roland, corresponsável de estratégia de investimento da John Hancock Investment Management, à Dow Jones Newswires. Alguns responsáveis de política monetária da Fed já indicaram uma redução do alívio quantitativo, mas ...

