DJ MARKET TALK: Redução do risco do UBS deve permitir retorno às recompras

(DJ Bolsa)-- O acordo entre o UBS e o Departamento de Justiça dos EUA, dias depois de ter terminado o acordo de proteção contra perdas com o governo suíço relacionado com o Credit Suisse, reduz o risco para o banco, diz o analista do Deutsche Bank Benjamin Goy, numa nota de research. Ao arquivar o processo com o DOJ por $1,44 mil milhões, o UBS acabou com um dos seus processos legais de maior perfil por menos do que o antecipado, diz ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.