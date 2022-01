DJ MARKET TALK: Reeleição de Mattarella deve ser bem recebida pelos investidores

(DJ Bolsa)-- A reeleição do Presidente de Itália, Sergio Mattarella, deve ser recebida positivamente pelos mercados financeiros, uma vez que sinaliza continuidade do atual governo até às próximas eleições em 2023, diz Melanie Debono, economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa. Também significa que Mario Draghi, que tem estado em disputa pelo cargo, vai continuar como primeiro-ministro, aliviando os ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone