DJ MARKET TALK: Reestruturação da Unilever deve compensar

(DJ Bolsa)-- A reestruturação da Unilever parece que vai ajudar a empresa, refere o Berenberg, aumentando a recomendação do grupo de bens de consumo para comprar face a manter e o preço-alvo para 4800 pence face a 4000p. A nova estrutura deve acelerar o crescimento, reduzir os custos e aumentar a flexibilidade de gestão do portefólio, diz o Berenberg, enquanto os recentes movimentos dos custos de produção e mexidas nos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.