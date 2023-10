DJ MARKET TALK: Reestruturação da Unilever deve ser ponto central dos resultados

(DJ Bolsa)-- Os resultados do terceiro trimestre da Unilever, agendados para quinta-feira, devem focar-se no plano de reestruturação do grupo e nas previsões para a margem -- tendo em conta que o grupo normalmente não revela os dados dos lucros -- dizem Russ Mould, diretor de investimento, e Danni Hewson, responsável de análise financeira, ambos da AJ Bell, numa nota. A empresa deve reportar uma subida de 0,1% dos volumes, enquanto os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.