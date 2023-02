DJ MARKET TALK: Reforma do sistema de pensões em França pode aumentar crescimento

(DJ Bolsa)-- As reformas propostas para o sistema de pensões de França podem aumentar o crescimento do país em 1,1% até 2023 e a força laboral em 1,4%, de acordo com Daniela Ordonez, economista-chefe para França da Oxford Economics. As finanças públicas também podem melhorar, com o deficit do sistema de pensões a diminuir gradualmente, atingindo um equilíbrio até 2027, com a dívida pública a cair 4,5 pontos percentuais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.