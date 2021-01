DJ MARKET TALK: Registos de Boeing 737 MAX continuam

(DJ Bolsa)-- A Boeing prepara-se para entregar 20 ou mais aviões 737 MAX em janeiro com base no número de registos junto da Administração Federal da Aviação, ou FAA, referem os analistas do Credit Suisse. A Boeing registou 44 destas aeronaves desde que a suspensão foi levantada pelo regulador em novembro e deve ter entregado cerca de duas dúzias no mês passado, a companhias aéreas como a American, a United e a Southwest.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

