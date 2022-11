DJ MARKET TALK: Regresso da confiança nas criptomoedas pode demorar

(DJ Bolsa)-- A volatilidade da bitcoin está a diminuir no seguimento do colapso da plataforma de criptomoedas FTX, mas poderá demorar algum tempo até que a confiança no setor regresse em mercados já desafiantes, refere a Oanda. "Não estou seguro que alguém possa estar confiante de que o pior já passou, o que significa que a bitcoin está vulnerável a mais uma queda, com $15.500 a ser o primeiro teste de suporte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.