DJ MARKET TALK: Regulação cripto da UE pode influenciar legislação a nível global

As novas leis da UE que regulam os ativos cripto podem ter influência sobre legislação semelhante a nível global, refere a S&P Global Ratings. A legislação vai resultar num mercado unificado europeu para os cripto e outros ativos digitais e "melhorar a visibilidade regulatória para os participantes no mercado, colocando a região na dianteira da regulação da finança digital", diz a S&...