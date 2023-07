DJ MARKET TALK: Regulador britânico adia decisão final sobre Microsoft-Activision

(DJ Bolsa)-- A Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido prolongou o prazo para chegar a uma decisão final sobre uma ordem provisória que impede a compra pela Microsoft da Activision Blizzard. O adiamento de seis semanas, até 29 de agosto, é separado do recente esforço das duas empresas para convencer o regulador a aceitar um negócio reestruturado. A autoridade diz que o adiamento está relacionado com um "detalhado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.