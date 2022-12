DJ MARKET TALK: Reguladores dos EUA investigam unidade de veículos autónomos da GM

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os reguladores de segurança automóvel dos EUA lançaram uma investigação ao sistema de condução autónoma utilizado pela unidade de veículos autónomos da GM depois de terem recebido queixas de veículos a travarem indevidamente de forma abrupta e a pararem em vias públicas. O inquérito representa o mais recente desafio para a divisão Cruise, que está a avançar no desenvolvimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.