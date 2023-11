DJ MARKET TALK: Reino Unido ainda pode sofrer recessão

(DJ Bolsa)-- Não se pode excluir uma recessão no Reino Unido, ainda que o produto interno bruto do terceiro trimestre tenha sido ligeiramente melhor que o esperado, diz James Smith, economista do ING, numa nota. A economia foi salva pelas exportações, uma categoria que tende a ser volátil entre trimestres, ao passo que o consumo privado e o investimento empresarial foram negativos, diz Smith. Na verdade, o facto de a economia do Reino Unido não ter contraí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.