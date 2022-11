DJ MARKET TALK: Reino Unido ainda precisa de subidas consideráveis das taxas

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido ainda precisa de subidas consideráveis das taxa de juro dada a inflação persistentemente elevada e o mercado laboral restrito, dizem analistas do Bank of America. Contudo, o banco de investimento alerta que o Banco de Inglaterra, ou BOE, pode sinalizar menos subidas do que o mercado desconta. "O Reino Unido enfrenta um período prolongado de inflação elevada e mercado de trabalho restrito", dizem os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.