DJ MARKET TALK: Reino Unido com melhor desempenho que o esperado

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto do Reino Unido registou uma ligeira expansão em novembro, o que sugere que a economia não esteve tão fraca quanto se previa no 4T, diz a economista sénior da Capital Economics para o Reino Unido, Ruth Gregory, numa nota. Parece que o crescimento económico em algum ímpeto, mas na melhor hipótese a economia estará a estagnar, diz. Se o PIB evitar uma queda de mais de 0,4% em cadeia em dezembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.