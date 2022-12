DJ MARKET TALK: Reino Unido deve enfrentar recessão mais profunda do que pares do G-7

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido expandiu-se em outubro, mas a economia deve contrair nos próximos meses, diz Samuel Tombs, economista-chefe do Reino Unido para a Pantheon Macroeconomics, numa nota. Não é certo que o PIB se vai contrair no 4T, mas os indicadores da atividade e baixa confiança do consumidor são todos consistentes com a contração da economia, diz. "Entretanto, o governo parece preparado para recuar com ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.