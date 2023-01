DJ MARKET TALK: Reino Unido deve enfrentar recessão no primeiro semestre

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido pode cair em recessão na primeira metade de 2023, mas as projeções de que o abrandamento económico seria pior do que outras economias desenvolvidas parecem exagerados, diz James Smith, economista de mercados desenvolvidos do ING, numa nota. "As perspetivas para o Reino Unido são sem dúvida más, mas aconselhamos cautela quanto a exagerar no pessimismo", diz. A economia deve contrair 1,5% no total ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.