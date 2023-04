DJ MARKET TALK: Reino Unido deve evitar contração no 1S

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido estagnou em fevereiro e cresceu mais do que o esperado em janeiro, o que significa que o país não deve entrar numa recessão técnica no 1S, diz Bruna Skarica, economista do Morgan Stanley para o Reino Unido, numa nota. Ainda assim, a recessão deve ser evitada por uma margem muito curta e, na prática, a economia do Reino Unido tem estado a estagnar no último ano, diz. "O desempenho econó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.