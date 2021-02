DJ MARKET TALK: Reino Unido deve evitar contração no 4T 2020 mas não no 1T 2021

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico do Reino Unido do 4T parece prestes a passar a terreno positivo, aumentando 0,7% após os receios de uma contração timestral, diz Sanjay Raja, economista do Deutsche Bank. Isto reflete o facto de as empresas criarem alguma imunidade aos confinamentos, adaptando os modelos operacionais para se tornarem mais resistentes à Covid-19, especialmente em indústrias de elevado contacto social, como a hotelaria ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone