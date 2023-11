DJ MARKET TALK: Reino Unido deve evitar recessão com subida do PMI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido parece estar mais perto de evitar uma recessão, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. O índice de gestores de compras, ou PMI, mostrou uma recuperação acima do esperado em novembro. O PMI compósito recuperou para terreno de crescimento, impulsionado pela robustez dos serviços, e isto "traz garantias de que a economia não está à beira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.