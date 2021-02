DJ MARKET TALK: Reino Unido deve prolongar suporte no novo orçamento

(DJ Bolsa)--O orçamento do Reino Unido deve anunciar um prolongamento da resposta cíclica à Covid-19 até junho -- mecanismo de compensação de emprego, salários de trabalhadores por conta própria, subsídios empresariais, aumento de crédito universal, corte de IVA e isenções do imposto de selo -- disseram economistas do Bank of America. O ministro das Finanças britânico, Rishi Sunak, pode acrescentar ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone